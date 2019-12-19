Дождь с мокрым снегом: в Волгоградской области похолодает

СЕГОДНЯ 19:58 2019-12-19T19:58:11+03:00

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По календарю зима уже давно вступила в свои права, но в реальности до Волгоградской области она так и не добралась. Ни мороза, ни снега, ни соответственно новогоднего настроения. И, судя по прогнозам синоптиков, такая серая слякоть продержится в регионе до конца месяца. Хотя местами в Волгоградской области и увидят снег. Как, например, сегодня ночью.

По данным волгоградского ЦГМС, сегодня ночью 19 декабря и завтра днем 20 декабря в отдельных районах области пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ожидаются гололедно-изморозевые явления. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

- Температура воздуха по области: ночью +4…-1º, днем 0...+5º. В Волгограде ночью 0…+2º, днем +1...+3º, - сообщают волгоградские синоптики.

К концу неделю в регионе чуть похолодает, и столбик термометра опустится до -4 градусов. А в последних числах декабря ночью даже прогнозируют до 8 градусов мороза. Одно «но» - снега в планах нет. И в лучшем случае бой курантов волгоградцы будут встречать под стук дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU