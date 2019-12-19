2019-12-19T18:21:30+03:00
Звезды

Кастинг: режиссер Герман-младший приедет в Камышин снимать новый военный фильм

Ищут актеров для массовки из местных жителей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Режиссер Алексей Герман-младший работает над новым фильмом, который будет называться «Воздух». Действие картины разворачивается в первый год Великой Отечественной войны, а главными героями выступают девушки-летчицы, которые отправились воевать добровольцами. Съемки фильма длятся уже более полугода и проходят в разных городах России. Весной 2020-го съемки будут проходить и в Камышине Волгоградской области. И руководители проекта уже ищут персонажей из местных жителей на эпизодические роли и для массовки. На днях объявили о проведении кастинга.

"Ищем типажи на военных, лётчиков/лётчиц/механиков, и деревенских жителей (в том числе дети и старики) в массовку», - гласит объявление на сайте съемок кинокартины.

Ориентировочные даты съемок - с 15 марта по 25 апреля. Но ждут только жителей Камышина и близлежащих деревень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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