Директору волгоградского ЗЖБИК за кражу 253 миллионов рублей дали меньше двух лет колонии

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-19T17:53:50+03:00

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Имя Дмитрия Тозика связывают с гибелью такого огромного предприятия, как ОАО «ЗЖБИК». Это он умудрился за два года правления - с июня 2016-го по январь 2018-го - довести его до банкротства.

Зная, что завод задолжал по налогам 27,3 миллиона рублей, руководитель договорился с контрагентами о том, чтоб они переводили деньги на счета аффилированных и подконтрольных ему фирм, минуя счета предприятия. Так он увел мимо государства почти 250 миллионов рублей.

- Деньги на счета не поступали и директор не платил и зарплату сотрудникам - свыше 600 рабочих завода остались не получали ни копейки месяцами. Общая сумма задолженности перед ними превысила 26 миллионов рублей - добавляют в СУ СК по региону.

В это время деньги за продукцию "шли мимо". А после Тозик и вовсе вывел активы завода (в том числе и находящегося в Нижнем Тагиле), передавая имущество в пользу аффилированных фирм, которыми руководили его супруга и приятель. Балансовая стоимость этого имущества составляла 30 миллионов рублей, но даже эти деньги на счет предприятия не поступили.

После того, как ОАО «ЗЖБИК» обанкротилось, властям пришлось искать новых застройщиков для тех домов, которые возводили с участием этого предприятия. Речь, напомним, идет о ЖК «Чайка» и «Чайка-2», «Династия» и «Адмиралтейский»…

Тозика обвинили по трем статьям: «Преднамеренное банкротство», «Невыплата заработной платы» и «Сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере». Но, как уточняют "КП-Волгоград" в следственном управлении, уголовное преследование по первым двум статьям прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Тозика осудили только за сокрытие денег от уплаты налогов, и дали ему по этой статье всего 1 год 9 месяцев колонии общего режима.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - уточняют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU