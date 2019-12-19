Волгоградский суд отправил алиментщика в колонию

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-19T17:31:07+03:00

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Для тех, кто не платит алименты своим детям, наказание бывает разным. Порой доходит и до реального срока. Злостному алиментщику из Краснооктябрьского района Волгограда суд сначала назначил наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Но 40-летний волгоградец к такому приговору отнесся несерьезно и не подумал его исполнять. Поэтому 19 декабря суд вынес новый приговор и заменил неотбытую часть наказания реальным сроком - ближайшие четыре месяца мужчина проведет в колонии-поселении. Его взяли под стражу в зале суда.

Как рассказала «КП-Волгоград» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская, на лишении свободы настоял представитель УФСИН, так как алиментщик «злостно нарушает порядок и условия отбытия наказания». Он так и не устроился на работу, к тому же с октября вообще не появлялся в уголовно-исполнительной инспекции.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU