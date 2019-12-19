Весенний паводок 2020 под угрозой: в Астрахани и Волгограде опять ждут маловодье

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-19T17:33:59+03:00

Снега нет по всей России, а значит большой воды можно не ждать. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Зима только началась, а губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уже бьет тревогу по грядущему весной 2020 года паводку. Из-за отсутствия снега большой воды опять не предвидится: еще один засушливый год пойма Волги может не пережить.

- Прогноз по паводку на следующий год не лучше, чем в этом году. На территории России полное отсутствие снега. Буквально вчера я разговаривал с руководителем Росводресурсов. Мы договорились, что в январе 2020-го проведём в Астраханской области отдельное совещание, связанное с решением предполагаемой проблемы низкого паводка, - говорит глава региона Игорь Бабушкин

Больше всего астрахангцев беспокоит ситуация с западными подстепными ильменями, расположенными в Лиманском районе области. В этом году из-за рекордного маловодья вода туда почти не зашла. Такая критическая ситуация наблюдались в регионе лишь дважды - в 1975 и 2015 годах. В следующем году в рамках нацпроекта «Экология» там запланировано строительство 12 гидротехнических сооружений, а также расчистка водных каналов. Деньги на это есть, но если воды не будет, рыболовству придется худо.

ИСТОЧНИК KP.RU