Экс-наставник «Ротора» Игорь Меньщиков стал тренером ФК «Тюмень»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-19T17:01:50+03:00

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Пока руководство волгоградского «Ротора» все еще ищет достояных кандидатов на место главного тренера команды, экс-наставник Игорь Меньщиков уже осваивает новое место работы. Сегодня стало известно, что он официально вступил в должность главного тренера ФК «Тюмень».

Надо сказать, что Тюмень - не чужой город для Меньщикова. Во-первых, он уроженец города Сургут Тюменской области. Во-вторых, он уже работал в ФК «Тюмень» - в сезоне 2012/13 Меньщиков был помощником Евгения Дурнева. «Тюмень» тогда заняла второе место во втором дивизионе. А с «Ротором» ему удалось добиться максимального - лидерства в турнирной таблице ФНЛ. В этом сезоне Меньщиков четыре раза побеждал в голосовании болельщиков на сайте лиги на звание лучшего тренера месяца.

Напомним, сейчас тюменская команда выступает в группе «Урал-Приволжье» ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. До настоящего момента тюменцев тренировал Вячеслав Афонин. Только дважды им удалось одержать победу на выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU