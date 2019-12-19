В Астрахани Газпром скрыл ЧП с выбросами: на компанию готовят уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-19T16:29:32+03:00

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В Астрахани прокуратура готовит уголовное дело на ООО «Газпром добыча Астрахань» за то, что скрыли ЧП, из-за которого произошел выброс ядовитого газа в атмосферу. Как показала проверка, на экспериментальной скважине №4450 произошли скачки давления и температуры, а на территории вокруг установлены факты загрязнения почвы и автотехники. Экологи нашли даже следы, говорящие о возникшей внештатной ситуации на этой скважине. Уже позже, когда предъявили неоспоримые факты, главный инженер предприятия сознался, что ЧП было, и что он решил промолчать о нем. Вот только скрыть факт было невозможно, потому что весь город в ночь с 10 на 11 декабря задыхался от газа.

- В ту ночь в экстренную службу поступило 441 сообщение от астраханцев на несвойственный запах газа в воздухе. Из-за большого количества обращений увеличили число диспетчеров на линии с 9 до 15 человек. Однако непринятыми остались порядка 5,5 тысячи звонков от населения, - рассказывает начальник Главного управления МЧС России по Астраханской области Алексей Мурзин.

Однако, в тот день ни одна организация не взяла на себя ответственность за вредные выборы.

- В связи с сокрытием от населения и органов власти информации о последствиях, которые создали угрозу для жизни и здоровья граждан, в действиях должностных лиц мы предусматриваем состав преступления по части 1 статьи 237 Уголовного кодекса РФ. Все сведения о проверке переданы в СУ СК по Астраханской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - заявил Александр Лычагин.

Губернатор Астраханской области потребовал от руководителей предприятия усилить контроль над технологическим процессом и своевременно информировать о ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU