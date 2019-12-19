Волгоградка победила в конкурсе «Лига вожатых»
Сегодня, 19 декабря, в Москве награждали победителей всероссийского конкурса «Лига вожатых». Приятно отметить, что в сотню лучших попали сразу три волгоградки - вожатые лагеря «Чайка» Валерия Рябова и Виктория Гриднева, а также старшая вожатая эколого-биологического профильного лагеря ВГСПУ Ирина Альбошкина. А методист детского оздоровительного лагеря «Чайка» Светлоярского района Олеся Сержантова и вовсе взяла главную награду победителя.
- Олеся Сержантова работает в лагере «Чайка» более десяти лет. Она прошла путь от вожатого до тренера. А в 2019 году решила принять участие в федеральном конкурсе. По итогам видеороликов и тестирования она заняла первое место в рейтинге старших вожатых. В ходе итоговых испытаний Олеся Сержантова ярко проявила себя в командной работе, подготовив вместе с коллегами проект смены по развитию поликультурности «#Россия_в_месте», а также успешно выступила в индивидуальном зачете. В результате эксперты единогласно отдали ей наибольшее количество баллов, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной администрации.
Победители могут попробовать себя в роли кураторов одной из смен образовательного центра «Сириус».
ИСТОЧНИК KP.RU