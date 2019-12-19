Волгоградка победила в конкурсе «Лига вожатых»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-19T16:05:23+03:00

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Сегодня, 19 декабря, в Москве награждали победителей всероссийского конкурса «Лига вожатых». Приятно отметить, что в сотню лучших попали сразу три волгоградки - вожатые лагеря «Чайка» Валерия Рябова и Виктория Гриднева, а также старшая вожатая эколого-биологического профильного лагеря ВГСПУ Ирина Альбошкина. А методист детского оздоровительного лагеря «Чайка» Светлоярского района Олеся Сержантова и вовсе взяла главную награду победителя.

- Олеся Сержантова работает в лагере «Чайка» более десяти лет. Она прошла путь от вожатого до тренера. А в 2019 году решила принять участие в федеральном конкурсе. По итогам видеороликов и тестирования она заняла первое место в рейтинге старших вожатых. В ходе итоговых испытаний Олеся Сержантова ярко проявила себя в командной работе, подготовив вместе с коллегами проект смены по развитию поликультурности «#Россия_в_месте», а также успешно выступила в индивидуальном зачете. В результате эксперты единогласно отдали ей наибольшее количество баллов, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной администрации.

Победители могут попробовать себя в роли кураторов одной из смен образовательного центра «Сириус».

ИСТОЧНИК KP.RU