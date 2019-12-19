В Волгограде на улице Череповецкой заработал новый светофор
По просьбе волгоградцев на улице Череповецкой между улицами Автотранспортная и Максимовский разъезд сделали новый пешеходный переход и установили светофор.
- На данный момент его уже подключили к общегородской системе дорожного регулирования, но пока - в течение пары дней - он будет работать в тестовом режиме - желтого мигающего сигнала - чтобы водители обращали внимание на предстоящие изменения и привыкали к ним, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.
Всего на Череповецкой поставили 14 светофоров с с системой обратного отсчета, а для пешеходов оборудованы кнопки вызова.
В администрации Волгограда отмечают, что кроме светофоров здесь оборудовали островок безопасности, который, к слову, приспособлен для маломобильных граждан (часть перильного ограждения при этом демонтировали).
И напоминают, что за 2019-й год в Волгограде модернизировали уже 20 перекрестков - на улице Ленина и Комсомольской, Ополченской и Шурухина, проспекте Героев Сталинграда и улице Фадеева, Череповецкой и Ардатовской, улице Н. Отрады и Менжинского, и другие. Всего на городских улицах в 2019 году муниципальные службы смонтируют порядка 100 светофоров с системой обратного отсчета.
ИСТОЧНИК KP.RU