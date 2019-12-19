2019-12-19T15:11:34+03:00
Общество

Новые качели распилили вандалы в парке Аттракционов

Беседку с качелями в Волгограде на Спартановке установили только осенью
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Парк аттракционов благоустраивали в этом году.Парк аттракционов благоустраивали в этом году.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В последнее время власти стараются хоть как-то украсить и сделать удобней для жизни не только центр, но и каждый район Волгограда. Но наши люди новинки не ценят. То розы, хризантемы и саженцы кустарников в парках выкапывают, то фонари бьют. А в Тракторозаводском районе на Спартановке вандалы даже распилили новые качели. Парк Аттракционов обновили только этой осенью. Установили сцену и крытую деревянную беседку-перголу с 4 качелями. Но продержались они совсем недолго. Во время очередной уборки дворники обнаружили, что вандалы распилили цепи, на которых держалось сидение.

- Поврежденные качели демонтировали, цепи восстановят на базе МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района». После качели вернут на место, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

К сожалению, такие случаи в городе-герое не редкость. Волгоградцы совсем не ценят то, что имеют. Недавно ломали качели в пойме Царицы, в сквере Пахмутовой выкопали недавно высаженный куст барбариса, с зеленого островка на рокадной дороге вывезли на машине три голубых ели.

- По каждому факту специалисты направляют заявления в правоохранительные органы, чтобы установить нарушителей – отмечают чиновники.

Вот только находят их не всегда, хотя во всех общественных пространствах сейчас в обязательном порядке устанавливают видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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