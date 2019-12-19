Конкурс пряничных домиков пройдет в Волгограде

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-19T14:43:43+03:00

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В предновогодние дни в Волгограде пройдет традиционный конкурс вкусных и нарядных пряничных домиков. Более ста профессионалов представят на суд жюри свои сладкие творения – пряничные дворцы, домики, избушки и теремки в окружении Дедов Морозов, саней и прочего праздничного антуража. Увидеть их волгоградцы смогут 21 декабря 2019 года с 14.00 до 18.00 в центральном атриуме ТРК «Мармелад». Также для гостей подготовили шоу-программу и мастер-классы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в торгово-развлекательном комплексе, организатором международного конкурса стал Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли. В этом году среди участников не только кондитеры из нашего региона, но и из ближнего зарубежья. Оценивать жюри будет внешний вид пряничных домиков, их оформление, уделят внимание и ингредиентам. А лучшие экземпляры подарят на Новый год и Рождество детям, которые сейчас находятся в больницах, детдомах и приютах. Передадут вкусную красоту и в многодетные семьи. Часть пряничных домиков продадут, а вырученные деньги направят на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU