2019-12-19T13:57:21+03:00
Общество

Новый год 2020 в Астрахани: программа праздника

Полная программа праздничных мероприятий на Новый год и Рождество в Астрахани 2019 – 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Новогодние и рождественские 2020 года праздники жители Астрахани будут отмечать две недели. Главная городская елка на площади Ленина засверкает разноцветными огоньками начиная с 22 декабря 2019. Зажгут огни в 18.00. Также на площади развернется новогодняя ярмарка, астраханцы смогут сделать фото с друзьями на фоне светящихся шаров-вазоны и оленей с санями. В праздничной программе - выступления артистов, новогодние песенки от кавер-группы «Шато-Марго» и огненное шоу. Подготовили и детскую программу.

Как рассказали в администрации Астрахани, 28 декабря 2019 в 12.00 засияет огнями и елка в Ленинском районе на улице Жилой. В этот же день в 13.30 Дед Мороз заглянет на елку у Дома офицеров Каспийской флотилии в Советском районе Астрахани. А в полдень 29 декабря 2019 праздник пройдет на проспекте Бумажников, 20, в Трусовском районе.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2019 – 1января 2020 жителей Астрахани также приглашают водить веселые хороводы на площади Ленина.

Начиная с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 все зимние каникулы детей у главной городской елки на площади Ленина в Астрахани будет ждать Дед Мороз и Снегурочка. 28 и 29 декабря 2019 с 12.00 до 14.00 ребят ждут новогоднее представление и игры. В полдень 3, 4 и 5 января 2020 малыши смогут потанцевать с героями мультфильмов и закружиться в хороводе с Дедом Морозом. Тех, кто постарше, приглашают отметить Новый год 2020 в Астрахани 28 и 29 декабря 2019 и 3, 4 и 5 января 2020. Праздничные гулянья начнутся в 17.00 и продлятся два – три часа. А 7 января 2020 в 12.00 у главной астраханской елки отметят Рождество и поставят финальную точку праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани Газпром скрыл ЧП с выбросами: на компанию готовят уголовное дело
Волгоградка победила в конкурсе «Лига вожатых»
В Волгограде на улице Череповецкой заработал новый светофор
Новые качели распилили вандалы в парке Аттракционов
Конкурс пряничных домиков пройдет в Волгограде
Новый год 2020 в Астрахани: программа праздника
Забили молотком: волгоградские следователи раскрыли преступление семилетней давности
Угробившему в пьяном ДТП двух человек военному дали шесть лет колонии
В Волгограде на перекрестке проспекта Ленина и Комсомольской изменили режим работы светофоров
Внедорожник и автобус столкнулись в Волгограде
В Волгограде простимулировали застройщиков
Жителям Нижних Баррикад в Волгограде дали свет
Нет дорог и знаков: прокуратура проверила магистрали Волгоградской области
Волгоградцев приглашают на новогодние ярмарки в Хогсмид и Нью-Йорк
В Волгограде автоледи спровоцировала тройную аварию: трое в больнице
В Волгоградской области сбили двух 10-летних школьников
В Волго-Ахтубинской пойме расчистили озера Камышистое, Проклятое и Кружное
Астраханец до смерти забил любимую железным ковшом
Волгоградец стал призером конкурса «Лидер XXI века»
50 семей из Волгограда дождались заселения в два дома-долгостроя
Мангалы и беседки: 35 тысяч волгоградцев отдохнули в Волго-Ахтубинской пойме
В Волгоградской области работает почти триста турагентств
На карантин по гриппу частично закрыли 13 школ Волгограда
Волгоградцу за аферы с ОСАГО грозит десять лет колонии