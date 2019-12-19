Новый год 2020 в Астрахани: программа праздника

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-19T13:57:21+03:00

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Новогодние и рождественские 2020 года праздники жители Астрахани будут отмечать две недели. Главная городская елка на площади Ленина засверкает разноцветными огоньками начиная с 22 декабря 2019. Зажгут огни в 18.00. Также на площади развернется новогодняя ярмарка, астраханцы смогут сделать фото с друзьями на фоне светящихся шаров-вазоны и оленей с санями. В праздничной программе - выступления артистов, новогодние песенки от кавер-группы «Шато-Марго» и огненное шоу. Подготовили и детскую программу.

Как рассказали в администрации Астрахани, 28 декабря 2019 в 12.00 засияет огнями и елка в Ленинском районе на улице Жилой. В этот же день в 13.30 Дед Мороз заглянет на елку у Дома офицеров Каспийской флотилии в Советском районе Астрахани. А в полдень 29 декабря 2019 праздник пройдет на проспекте Бумажников, 20, в Трусовском районе.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2019 – 1января 2020 жителей Астрахани также приглашают водить веселые хороводы на площади Ленина.

Начиная с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 все зимние каникулы детей у главной городской елки на площади Ленина в Астрахани будет ждать Дед Мороз и Снегурочка. 28 и 29 декабря 2019 с 12.00 до 14.00 ребят ждут новогоднее представление и игры. В полдень 3, 4 и 5 января 2020 малыши смогут потанцевать с героями мультфильмов и закружиться в хороводе с Дедом Морозом. Тех, кто постарше, приглашают отметить Новый год 2020 в Астрахани 28 и 29 декабря 2019 и 3, 4 и 5 января 2020. Праздничные гулянья начнутся в 17.00 и продлятся два – три часа. А 7 января 2020 в 12.00 у главной астраханской елки отметят Рождество и поставят финальную точку праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU