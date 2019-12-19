Забили молотком: волгоградские следователи раскрыли преступление семилетней давности

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-19T12:10:08+03:00

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Это преступление произошло еще в июне 2012 года: на одной из лавочек Волгограда нашли сильно изувеченное тело 73-летнего мужчину. Судмедэксперты диагностировали переломе ребер, травмы голы и грудной клетки, поврежденное легкое, кровоизлияние. Но убийц сразу найти не удалось даже несмотря на то, что на месте нашли кровь одного из них.

Шли годы, следователи продолжали работать и, наконец, вышли на след предполагаемых преступников. Ими оказались приятели-рецидивисты.

- В тот вечер 52-летний обвиняемый вместе со своей сожительницей возвращались от приятеля. По пути они встретили незнакомых мужчин, которые на улице распивали спиртные напитки. Спутница злоумышленника случайно задела и уронила их бутылку с горячительным. Случился конфликт. Проводив гражданскую супругу домой, участник потасовки позвонил другу и попросил помочь ему разобраться с обидчиками, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Один успел спастись, а второго мужчины забили 20 ударами молотка. Дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU