Угробившему в пьяном ДТП двух человек военному дали шесть лет колонии

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-19T12:06:43+03:00

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Виновника жуткой аварии, в которой погибли два человека, Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии и еще на два года лишил права управлять автомобилем. Случилось ДТП в начале августа 2019-го. В момент аварии бывший военный был мертвецки пьян и летел по трассе «Октябрьский – Шебалино» со скоростью около 157 километров в час.

Как установил суд, бывший военнослужащий одной из волгоградских частей Анатолий Лоцман из-за высокой скорости и сильного опьянения не справился с управлением и столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем, а после врезался в опору ЛЭП и протаранил здание магазина. Двое из трех находившихся с ним в салоне пассажиров погибли на месте ДТП.

Свою вину Лоцман отрицать не стал. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Ближайшие шесть лет он проведет в исправительной колонии общего режима, а также выплатит 600 тысяч рублей родственникам погибших.

- Судом частично удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 300 тысяч рублей в пользу каждой, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU