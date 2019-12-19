В Волгограде на перекрестке проспекта Ленина и Комсомольской изменили режим работы светофоров

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-19T11:41:02+03:00

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Утром 19 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской в центре Волгограда сотрудники ГКУ «Безопасный город» изменили режим работы светофоров.

- С 9:00 по местному времени, с целью улучшения условий безопасности проезда транспорта на аварийно-опасном перекрестке будет производиться изменение режимов работы светофорных объектов. Будьте внимательны и осторожны при проезде данного перекрестка. Соблюдайте ПДД, - призвали автомобилистов ГКУ «Безопасный город».

Волгоградские автомобилисты, которые часто пользуются этим маршрутом и уже привыкли к тому, как раньше сигналил электрофонарь, теперь должны быть предельно внимательны, ведь проскочить перекресток по старому «расписанию» не получится. Но, как уверяют специалисты, изменения должны наоборот облегчить движение транспорта и сделать его максимально удобным, а, главное, безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU