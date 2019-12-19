Внедорожник и автобус столкнулись в Волгограде

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-19T11:13:44+03:00

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Ранним утром в это четверг на второй продольной в Ворошиловском районе Волгограда неподалеку от остановки «Елисеева» столкнулись автобус №25 и внедорожник. ДТП на улице Череповецкой случилось в самый час пик – в 7.52 утра. По предварительным данным, волгоградец на Mitsubishi Pajero решил перестроиться со второй полосы на первую, подрезав при этом общественный транспорт. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но оно все же произошло. К счастью, никто из тех, кто находился в момент ДТП в салоне автобуса, не пострадал.

- Пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет. Автобус получил незначительные повреждения корпуса, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Люди пересели на идущий следом автобус, а вот автомобилистам пришлось постоять в пробке. К тому же столкнувшиеся автобус и иномарка перекрыли въезд на Новоузенскую.

ИСТОЧНИК KP.RU