В Волгограде простимулировали застройщиков

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-19T10:42:12+03:00

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Проблема домов-долгостроев и обманутых дольщиков в Волгограде и области остается достаточно острой. Власти региона разработали множество схем, позволяющих достроить такие дома. В этом году простимулировали застройщиков, которые доводят долгострои до ума. Им на льготных условиях выделили 17 земельных участков.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете по управлению госимуществом, «лакомые» участки земли под застройку без торгов в 2019 году получили фирмы «Пересвет-Юг», «ТМ-Строй», «АСТРОН», «МЕТЕО-КОМФОРТ+», «Дельта», «ВПСК». С их помощью обманутые дольщики уже справили долгожданное новоселье в жилом комплексе «Петровский» в Волгограде и на улице Молодежной, 19, в Ерзовке. Достраивают также дома в ЖК «Эдем» и ЖК «Атлант»,«Маяк на Двинской» и дом на Чуйкова, 51а. Всего в этом году сдали восемь долгостроев. По планам до конца 2019-го застройщики должны сдать еще восемь проблемных домов, в том числе жилые комплексы «Изумрудный город», «Советский», «Мед», дома в Разгуляевке и Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU