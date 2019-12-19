2019-12-19T10:29:02+03:00
Общество

Жителям Нижних Баррикад в Волгограде дали свет

Администрация отчиталась о ликвидации последствий пожара на подстанции
Юлия Данильченко
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В разгар рабочей недели 18 декабря жителям поселка Нижние Баррикады в Краснооктябрьском районе Волгограде отключили тепло, воду и свет. Это случилось из-за пожара на трансформаторной подстанции на территории завода. Губернатор Андрей Бочаров поставил перед городскими властями задачу как можно скорее разобраться с ситуацией. Людям подвозили воду, в специалисты трудились на подстанции.

- Представители администрации города и района оперативно подключились к работе по нормализации ситуации в поселке Нижние Баррикады, организовав взаимодействие всех заинтересованных служб. В настоящее время жилые дома и соцобъекты поселка обеспечены теплоснабжением, водоснабжением и электроэнергией, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

За сутки удалось ликвидировать все последствия ЧП. Накануне вечером горожанам дали воду и тепло, а ночью – свет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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