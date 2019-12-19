2019-12-19T09:50:19+03:00
Общество

Нет дорог и знаков: прокуратура проверила магистрали Волгоградской области

За год ведомство возбудило два уголовных дел в отношении ответственных лиц
Юлия Данильченко
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Хорошие дороги – это, прежде всего, безопасное движение. Судя по итогам проверок прокуратуры Волгоградской области, в этой сфере есть немало проблем. За 2019 год инспекторы нашли более 1600 нарушений, а чтобы их исправить, было инициировано 292 суда, 505 протестов, 315 представлений. Удалось наказать 237 чиновников и возбудить 2 уголовных дела. Но появятся ли после этого дороги, знаки и нужные схемы – вот в чем вопрос.

- Вскрыты случаи отсутствия автомобильных дорог, ведущих к социально-значимым объектам и населенным пунктам. К примеру, прокуратура возложила обязанность организовать строительство автомобильной дороги, ведущей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Молодежный» в Кировском районе Волгограда, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры.

На дорогах города-героя, Калачевского и Среднеахтубинского районов много необустроенных и от этого опасных магистралей. Нет освещения, не продуманы проекты организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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