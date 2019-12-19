Волгоградцев приглашают на новогодние ярмарки в Хогсмид и Нью-Йорк

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-19T09:48:05+03:00

Хэнд-мейд маркеты будут работать в Волгограде в выходные 21 и 22 декабря 2019

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Перед Новым годом и Рождеством всем хочется найти для родных и близких необычные подарки и проникнуться праздничным настроением. Такую возможность жителям Волгограда на этой неделе предоставят сразу две стильные новогодние ярмарки. Хэнд-мейд маркет в тематике «Новый год в Нью-Йорке» устроят в выходные 21 и 22 декабря 2019 в гостинице «Турист». С 20 по 22 декабря новогодняя ярмарка в стиле Гарри Поттера вновь приглашает на улочки предпраздничного Хогсмида в ТРЦ «Акварель». Товары ручной работы, мастер-классы и сказочная атмосфера – все это будет.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, почти сотня участников новогоднего «О! Маркета» предложат прогуляться по уличной ярмарке, послушать добрые песни в исполнении кавер-групп, перекусить и приобрести авторскую продукцию, какой не найти в магазинах. Для детворы подготовили игровую площадку, будет и кинотеатр с новогодними фильмами для всей семьи. «О! Маркет» пройдет 21 и 22 декабря 2019 с 12.00 до 21.00 на площадке гостиницы «Турист».

Всех поклонников фэнтези, книг и фильмов о Гарри Потере и любителей магии приглашают на Новогоднюю ярмарку в Хогсмиде. Празднично украшенные улочки таинственного городка на этот раз перенесутся в ТРЦ «Акварель» на три дня с 20 по 22 декабря 2019. Помимо настоящих магических штучек в программе с 11.00 до 21.00 - обучение парселтангу, создание волшебных палочек, магические поединки и мастер-классы.

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ИСТОЧНИК KP.RU