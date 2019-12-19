2019-12-19T09:03:43+03:00
Происшествия

В Волгограде автоледи спровоцировала тройную аварию: трое в больнице

На дороге столкнулись «Судзуки», «Мерседес» и «Лачетти»
Юлия Данильченко
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Крупная авария случилась около десяти часов утра 18 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда: на проезжей части столкнулись сразу три автомобиля. Медицинская помощь потребовалась сразу трем молодым людям, которые находились в салоне «Мерседеса». Все они попали в больницу. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД установили обстоятельства случившегося.

Виновницей ДТП стала 46-летняя автоледи за рулем «Судзуки Гранд Витара». В тот день она ехала по улице Шурухина и, как объяснила, потеряла управление над машиной, Потом ее иномарку отбросило на «Швероле Лачетти».

- В результате ДТП 19-летний водитель автомашины «Мерседес» и его 25-летний и 21-летний пассажиры госпитализированы. Проводится проверка, - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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