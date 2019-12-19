В Волгоградской области сбили двух 10-летних школьников

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-19T08:54:04+03:00

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За минувшие сутки сразу два ребенка попали под колеса автомобилей. Случилось это 18 декабря. Первую аварию спровоцировал 59-летний водитель «Шевроле Нива» из Городищенского района. Около двух часов дня он мчался по улице Центральной и не заметил 10-летнего школьника, который, как и положено, переходил проезжую часть по «зебре». В итоге мальчик получил травмы.

Примерно в это же время, но уже в Тракторозаводском районе Волгограда, пострадал другой 10-летний ребенок. За рулем «Хендэ» находился 48-летний мужчина, ехавший по улице Николая Отрады со стороны Мясникова в сторону Грамши. Подросток выбежал на дорогу на «красный» сигнал светофора, надеялся быстренько добраться до тротуара, но не успел. А водитель не успел притормозить.

Оба школьника с различными ушибами попали в больницы, им оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU