В Волго-Ахтубинской пойме расчистили озера Камышистое, Проклятое и Кружное

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-19T08:20:31+03:00

Всего в 2019 году экологи привели в порядок девять водоемов

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Вот уже более шести лет экологи Волгоградской области всеми способами сохраняют уникальную Волго-Ахтубинскую пойму. В 2019 году специалисты работали на 22 водоемах, 9 из которых прошли полную реабилитацию, а на остальных работы продолжаются. Последними в этом сезоне привели в порядок три озера - Камышистое, Проклятое и Кружное.

За долгие годы водоемы заросли камышом и сильно заилились. Вода в них практически не поступала, глубина составляла всего 30-100 сантиметров. Местная флора и фауна погибала. Экологам пришлось серьезно потрудиться.

- Чтобы остановить деградацию озер и восстановить экологический баланс, было принято решение включить объекты в перечень первоочередных. В результате реализации проектов дно углубили до 2,5 – 3 метров, укрепили откосы и высадили типичные для этой местности ландшафтные растения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

По плану до 2024 году вторую жизнь обретут почти сто ериков и озер.

ИСТОЧНИК KP.RU