2019-12-18T18:50:52+03:00
Происшествия

Астраханец до смерти забил любимую железным ковшом

А потом сбежал с места преступления
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили в отношении 53-летнего жителя Астрахани. Мужчину обвиняют в расправе над 38-летней сожительницей. Случилось это 17 декабря в одном из домов по улице Челюскинцев Кировского района. В тот день между парой возникла ссора. Как оказалось, на почве ревности. В сердцах астраханец схватил первое, что попалось под руку, и стал бить женщину.

- Мужчина нанес беспорядочные удары руками и металлическим ковшом по голове потерпевшей. От полученных повреждений она скончалась на месте, а подозреваемый, сообщив в правоохранительные органы о случившемся, скрылся с места преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Мужчину все-таки удалось поймать. Сейчас подозреваемый находится под стражей, идет расследование. Ему грозит приличный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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