2019-12-18T18:39:10+03:00
Общество

Волгоградец стал призером конкурса «Лидер XXI века»

Григорий Завьялов представлял педагогический отряд «Высота»
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Богата Волгоградская область на таланты. Это вновь и вновь доказывают победители и призеры всероссийских конкурсов. Это доказал и волгоградец Григорий Завьялов, дошедший до тройки финалистов в номинации «Руководитель детского общественного объединения» конкурса «Лидер XXI века».

- Он возглавляет педагогический отряд «Высота» волгоградского оздоровительного центра «Орленок». В числе самых известных мероприятий — инструктивные сборы и выездной семинар «Школа Вожатого», экологические акции, проекты по развитию туризма, профильные смены по популяризации волонтерского движения «Технология добра» и по патриотическому воспитанию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Григорий достойно представил нашу область, практически безупречно прошел все состязания, провел интересные мастер-классы. По итогам жюри присудили ему второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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