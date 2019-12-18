50 семей из Волгограда дождались заселения в два дома-долгостроя

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-18T17:44:38+03:00

Многоэтажку обещали сдать в 2017 году, но ключи людям отдадут только в 2020-м

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Более 5,5 тысяч волгоградцев стали заложниками непростой ситуации с домами-долгостроями. На сегодняшний день в регионе 62 проблемные многоэтажки. Люди с нетерпением ждут, когда же им вручат ключи и они смогут нормально жить. Такое счастье выпало на долю 50 волгоградских семей, вложивших средства в ЖК «Советский». Дома достроены, осталось только подготовить документацию и уже в 2020 году их заселят

- Два дома жилого комплекса «Советский» должны были завершить еще в 2017 году. Однако застройщик вел работы замедленными темпами, в результате сроки сдачи в эксплуатацию были нарушены. Для восстановления прав 50 семей дольщиков Волгоградский фонд жилья и ипотеки выкупил одну из квартир в строящемся доме жилого комплекса, что позволило оплатить необходимые работы и завершить строительство, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Такая хитрость помогла сдвинуть приостановленное строительство с мертвой точки: квартиры фонда предназначены для сирот и переселенцев, а государство обязано предоставить имеющееся жилье в пользование. Губернатор Андрей Бочаров также активно занимается решением этих вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU