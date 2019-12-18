Мангалы и беседки: 35 тысяч волгоградцев отдохнули в Волго-Ахтубинской пойме

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-18T17:27:17+03:00

Это в четыре раза больше, чем в предыдущие туристические сезоны

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Сегодня природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» - обустроенное и уютное место отдыха для всей семьи. В этом году 35 тысяч волгоградцев посетили зеленые стоянки и туристические маршруты поймы. Цифры очень радуют, ведь в прошлый сезон число отдыхающих было ниже в четыре раза.

Самые популярные маршруты – «Пойма в миниатюре», «В гармонии с природой» и «Обитель птиц». Посещали их как взрослые, так и дети. Экологи не просто рассказывали о разнообразии живой природы, но и показывали настоящих краснокнижных обитателей. Пользовались спросом и новый маршрут «Три озера», созданный для любителей велотранспорта.

- Значительно увеличилось количество туристов, предпочитающих «дикому» отдыху организованный отдых на специально оборудованных зеленых стоянках. В этом году на песчаном берегу реки Волга появилась новая зеленая стоянка «Бакалда». Большой популярностью пользовалось место массового отдыха на ерике Верблюд, где к услугам отдыхающих есть все необходимое – мангальные площадки, беседки, туристическое оборудование. – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU