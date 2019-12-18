В Волгоградской области работает почти триста турагентств

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-18T17:16:07+03:00

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К концу года Волгоградстат посчитал не только средние доходы волгоградцев, которые, напомним, стабильно перевалили за 30 тысяч рублей, но и назвал число организаций, куда эти деньги любой потратил бы с радостью. В 2019-ом на территории Волгоградской области официально работает 298 туристических агентств и фирм, так или иначе предоставляющих услуги, связанные с путешествиями и отдыхом.

- К данной деятельности относится деятельность туристических агентств, прежде всего занятых оказанием услуг в отношении путешествий, туров, перевозкой и размещением частных лиц и коммерческих клиентов, а также другие, связанные с путешествием услуги, включая услуги бронирования, услуги туристических гидов и рекламу туризма, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

От этого числа 93,3% или 278 фирм – это туроператоры и агентства, а остальные 6,7% - конторы, которые осуществляют бронирование и сопутствующую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU