2019-12-18T19:13:39+03:00
Общество

На карантин по гриппу закрыли классы в 13 школах Волгограда

В школах и детсадах должны обеспечить строгий входной контроль заболевших
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В школах Волгограда и Городища все больше классов закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ.В школах Волгограда и Городища все больше классов закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Чем ближе Новый год, тем больше волгоградцев кашляют, чихают и страдают от высокой температуры. За последнюю неделю вирусы гриппа и ОРВИ уложили в постель на 9% жителей Волгоградской области больше. В областном центре уровень заболеваемости пока еще ниже эпидемического порога на 13%. А больше всего коварные инфекции действуют на школьников и малышей. На сегодняшний день пока ни одна школа Волгограда не ушла на карантин по гриппу и ОРВИ. Однако, как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, уже в 13 школах временно приостановили занятия в отдельных классах, где заболело больше десяти человек. Где-то уже отменили все новогодние представления и елки. Ввели карантин и в школах Городища. Но все школы уходить на вынужденные каникулы пока не собираются.

Напомним, вводить карантин или нет, решает директор школы или детсада, когда ходить на занятия "по справке" перестают более 20% детей из класса или группы. Только когда область охватит эпидемия гриппа и ОРВИ, на карантин закроют все общеобразовательные учреждения.

А пока губернатор ставит подчиненным задачи усилить профилактику гриппа и ОРВИ, а также обеспечить в детсадах и школах строгий входной контроль заболевших и комфортный температурный режим в помещениях.

Волгоградцам же стоит помнить об элементарной гигиене и беречься чихающих и кашляющих людей. Даже если вы сделали прививку от гриппа, от ОРВИ она не спасет. Так что ваше здоровье в ваших руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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