Волгоградцу за аферы с ОСАГО грозит десять лет колонии

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-18T17:06:57+03:00

27-летний мужчина сфабриковал 182 дорожных аварии, за которые мошенники получили на 7 миллионов рублей страховок

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10 лет колонии - такой максимальный срок может получить 27-летний волгоградец за аферы с автостраховками. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение и направила дело в суд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, этот мужчина вместе с «друзьями» придумали схему для заработка: они подделывали документы о ДТП и получали по ним выплаты от страховых компаний.

- Роль обвиняемого в этой группировке была как раз том, что он составлял фиктивные заключения экспертов-техников. С декабря 2015 года по декабрь 2016 года он составил 182 таких «заключения о ДТП». Общая сумма причиненного страховым организациям ущерба превысила 7 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.

Расследование вели сотрудники СУ СК России по Волгоградской области при оперативном сопровождении УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Парень свою вину полностью признал. Дело будет рассматривать Центральный райсуд Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU