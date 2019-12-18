Волгоградцу за аферы с ОСАГО грозит десять лет колонии
10 лет колонии - такой максимальный срок может получить 27-летний волгоградец за аферы с автостраховками. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение и направила дело в суд.
Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, этот мужчина вместе с «друзьями» придумали схему для заработка: они подделывали документы о ДТП и получали по ним выплаты от страховых компаний.
- Роль обвиняемого в этой группировке была как раз том, что он составлял фиктивные заключения экспертов-техников. С декабря 2015 года по декабрь 2016 года он составил 182 таких «заключения о ДТП». Общая сумма причиненного страховым организациям ущерба превысила 7 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.
Расследование вели сотрудники СУ СК России по Волгоградской области при оперативном сопровождении УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Парень свою вину полностью признал. Дело будет рассматривать Центральный райсуд Волгограда.
ИСТОЧНИК KP.RU