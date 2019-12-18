2019-12-18T16:53:18+03:00
Общество

Мэрия Волгограда: жители Нижних Баррикад уже со водой и теплом

После пожара на подстанции завода «Баррикады» котельную поселка перевели на резервную линию электроснабжения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пожар, который произошел сегодня, 18 декабря, на трансформаторной подстанции на территории завода «баррикады», доставил волгоградцам немало переживаний. Но, если одни просто переживали за экологию, для жителей поселка Нижние Баррикады это закончилось тем, что они остались без света и тепла. Поселок был запитан от сгоревшей подстанции, а без электроэнергии остановились насосы и котлы. Через пару часов после ЧП в мэрии Волгограда отчитались: энергоснабжение котельной в поселке восстановили.

- В результате скоординированных действий администрации, собственников оборудования и ресурсоснабжающих организаций на котельную по временной схеме подано электроснабжение, а также организован подвоз воды. Это позволило запустить в работу котлы, подача теплоносителя осуществляется всем потребителям ресурса. Работы по восстановлению электроснабжения потребителей и запуску насосной станции продолжаются, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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