Волгоградцы стали меньше жаловаться на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-18T16:22:57+03:00

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В 2019 году к работе в Волгоградской области приступил региональный оператор по обращению с ТКО. Поначалу вывоз мусора превратился в большую проблему. Но к концу года недовольных стало меньше. По данным «Управление отходами - Волгоград», количество обращений на горячую линию регионального оператора продолжает снижаться и уже уменьшилось почти в четыре раза.

В первом полугодии операторы горячей линии по мусору приняли более 90 тысяч звонков. Самым «горячим» по обратной связи стал январь, когда количество обращений перевалило за 20 тысяч в месяц. К июню волгоградцы стали жаловаться на эту коммунальную услугу в два раза реже и операторы принимали до 10 тысяч обращений. В ноябре уже было 5,5 тысячи звонков.

Если в начале года волгоградцы чаще всего оставляли жалобы и заявки на сбор и вывоз мусора, то с лета первое место делят вопросы начисления и оплаты (29% обращений) и заявки на вывоз отходов (32% принятых звонков). 16% звонивших хотели получить справки. В конце года лишь 9% жителей области звонят с жалобами.

ИСТОЧНИК KP.RU