2019-12-18T15:55:32+03:00
Происшествия

В Волгограде инспектора Росрыболовства за взятку отправили в колонию на три года

Волгоградец за деньги «закрывал глаза» на нарушения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На суде инспектор полностью признал свою вину.На суде инспектор полностью признал свою вину.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгограде суд вынес приговор старшему госинспектору Цимлянского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, которого поймали на взяточничестве в июле этого года. Как доказало следствие, он предложил руководителю фирмы, которая сдавала земельные участки на берегу водохранилища под автокемпинги и кафе, не проверять их на нарушения. Правда, за свои «услуги» он попросил 60 тысяч рублей ежемесячного отката. Бизнесмен согласился, снизив «плату» до 50-ти тысяч.

Первый «откат» инспектор успел получить 17 июля. Но после этого его поймали на взяточничестве правоохранители.

- Свою вину он признал в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства, - уточняют в судебной пресс-службе.

Калачевский суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Также бывший инспектор заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. И его лишили права занимать должности на государственной службе на срок 2 года. Осужденный попытался оспорить вердикт, посчитав его слишком суровым, но областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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