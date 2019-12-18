2019-12-18T15:20:46+03:00
Общество

Волгоградцы, перенесшие инфаркт или инсульт, будут получать лекарства в больницах бесплатно

В региональном бюджете 2020-го года заложили деньги на выдачу препаратов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 декабря, депутаты Волгоградской областной думы добавили на финансирование медицины в 2020 году 737 миллионов рублей.

- Эти деньги пойдут на разработку проектной документации для строительства детской, инфекционной, туберкулезной больниц, радиологического корпуса онкодиспансера и сельских ФАПов, а также на стимулирующие выплату участникам проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и на покупку нового медоборудования. Увеличится и финансирование высокотехнологичной медицинской помощи и мероприятий по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, - поясняют в региональном парламенте.

Но главное изменение: в следующем году в бюджете появится статья расходов - « на обеспечение лекарствами в амбулаторных условиях граждан, перенесших инсульт, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания». На эти цели выделили 155 миллионов рублей.

«Эта статья расходов в областном бюджете появилась впервые, о её необходимости медики говорили многие годы, и только теперь такая возможность появилась, – отметила председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семёнова. – Данные препараты очень важны для восстановления пациентов после операций на сердце и сосудах. Со следующего года больные будут получать их бесплатно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мангалы и беседки: 35 тысяч волгоградцев отдохнули в Волго-Ахтубинской пойме
В Волгоградской области работает почти триста турагентств
На карантин по гриппу закрыли классы в 13 школах Волгограда
Волгоградцу за аферы с ОСАГО грозит десять лет колонии
В Астраханской области 31 декабря также объявили выходным днем
Мэрия Волгограда: жители Нижних Баррикад уже со водой и теплом
Волгоградцы стали меньше жаловаться на вывоз мусора
Экс-глава волгоградского Росприроднадзора, судившийся с учительницей, возглавил астраханскую администрацию
В Волгограде инспектора Росрыболовства за взятку отправили в колонию на три года
Волгоградцы, перенесшие инфаркт или инсульт, будут получать лекарства в больницах бесплатно
В Волгограде ростовчанину за сбыт наркотиков грозит пожизненное заключение
На севере Волгограда восстанавливают обратную систему подачи горячей воды
Все больше волгоградцев получают субсидии на оплату ЖКХ
В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днем
В Волгограде вспыхнул пожар на заводе «Баррикады»
В 2020-м в Волгоградской области отремонтируют 230 километров дорог
К Пасхе на главный купол собора Александра Невского установят крест
В Волгограде астраханец спровоцировал тройное ДТП
«Проклятый» перекресток: в Волгограде на Комсомольской иномарка протаранила маршрутку
В поселке под Волгоградом сгорело 180 тонн сена
В Астрахани под лед провалились трое подростков
Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку
В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей
На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей