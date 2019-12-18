Волгоградцы, перенесшие инфаркт или инсульт, будут получать лекарства в больницах бесплатно

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-18T15:20:46+03:00

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Сегодня, 18 декабря, депутаты Волгоградской областной думы добавили на финансирование медицины в 2020 году 737 миллионов рублей.

- Эти деньги пойдут на разработку проектной документации для строительства детской, инфекционной, туберкулезной больниц, радиологического корпуса онкодиспансера и сельских ФАПов, а также на стимулирующие выплату участникам проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и на покупку нового медоборудования. Увеличится и финансирование высокотехнологичной медицинской помощи и мероприятий по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, - поясняют в региональном парламенте.

Но главное изменение: в следующем году в бюджете появится статья расходов - « на обеспечение лекарствами в амбулаторных условиях граждан, перенесших инсульт, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания». На эти цели выделили 155 миллионов рублей.

«Эта статья расходов в областном бюджете появилась впервые, о её необходимости медики говорили многие годы, и только теперь такая возможность появилась, – отметила председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семёнова. – Данные препараты очень важны для восстановления пациентов после операций на сердце и сосудах. Со следующего года больные будут получать их бесплатно».

ИСТОЧНИК KP.RU