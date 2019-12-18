2019-12-18T14:51:52+03:00
Происшествия

В Волгограде ростовчанину за сбыт наркотиков грозит пожизненное заключение

Гость из соседнего региона распространял у нас «соли»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волгограде будут судить 38-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его обвиняют по очень суровой статье - «незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». И грозит ему от 20 лет колонии вплоть до пожизненного заключения.

А все за то, что этот гость из соседнего региона торговал в Волгограде тяжелыми «солями».

- Он приехал в Волгограде в марте 2019-го, снял квартиру, заказал у своих «поставщиков» в интернете 1 килограмм наркотиков, а получив их, фасовал мелкими партиями и распространял с помощью «закладок». У одного из «тайников» его и задержали сотрудники полиции, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

После задержания на арендованной квартире правоохранители нашли у ростовчанина более 735 г смеси, содержащей производное N-метилэфедрона.

Свою вину мужчина полностью признал.

- Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мангалы и беседки: 35 тысяч волгоградцев отдохнули в Волго-Ахтубинской пойме
В Волгоградской области работает почти триста турагентств
На карантин по гриппу закрыли классы в 13 школах Волгограда
Волгоградцу за аферы с ОСАГО грозит десять лет колонии
В Астраханской области 31 декабря также объявили выходным днем
Мэрия Волгограда: жители Нижних Баррикад уже со водой и теплом
Волгоградцы стали меньше жаловаться на вывоз мусора
Экс-глава волгоградского Росприроднадзора, судившийся с учительницей, возглавил астраханскую администрацию
В Волгограде инспектора Росрыболовства за взятку отправили в колонию на три года
Волгоградцы, перенесшие инфаркт или инсульт, будут получать лекарства в больницах бесплатно
В Волгограде ростовчанину за сбыт наркотиков грозит пожизненное заключение
На севере Волгограда восстанавливают обратную систему подачи горячей воды
Все больше волгоградцев получают субсидии на оплату ЖКХ
В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днем
В Волгограде вспыхнул пожар на заводе «Баррикады»
В 2020-м в Волгоградской области отремонтируют 230 километров дорог
К Пасхе на главный купол собора Александра Невского установят крест
В Волгограде астраханец спровоцировал тройное ДТП
«Проклятый» перекресток: в Волгограде на Комсомольской иномарка протаранила маршрутку
В поселке под Волгоградом сгорело 180 тонн сена
В Астрахани под лед провалились трое подростков
Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку
В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей
На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей