В Волгограде ростовчанину за сбыт наркотиков грозит пожизненное заключение
В Волгограде будут судить 38-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его обвиняют по очень суровой статье - «незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». И грозит ему от 20 лет колонии вплоть до пожизненного заключения.
А все за то, что этот гость из соседнего региона торговал в Волгограде тяжелыми «солями».
- Он приехал в Волгограде в марте 2019-го, снял квартиру, заказал у своих «поставщиков» в интернете 1 килограмм наркотиков, а получив их, фасовал мелкими партиями и распространял с помощью «закладок». У одного из «тайников» его и задержали сотрудники полиции, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.
После задержания на арендованной квартире правоохранители нашли у ростовчанина более 735 г смеси, содержащей производное N-метилэфедрона.
Свою вину мужчина полностью признал.
- Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU