В Волгограде ростовчанину за сбыт наркотиков грозит пожизненное заключение

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-18T14:51:52+03:00

Гость из соседнего региона распространял у нас «соли»

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В Волгограде будут судить 38-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его обвиняют по очень суровой статье - «незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». И грозит ему от 20 лет колонии вплоть до пожизненного заключения.

А все за то, что этот гость из соседнего региона торговал в Волгограде тяжелыми «солями».

- Он приехал в Волгограде в марте 2019-го, снял квартиру, заказал у своих «поставщиков» в интернете 1 килограмм наркотиков, а получив их, фасовал мелкими партиями и распространял с помощью «закладок». У одного из «тайников» его и задержали сотрудники полиции, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

После задержания на арендованной квартире правоохранители нашли у ростовчанина более 735 г смеси, содержащей производное N-метилэфедрона.

Свою вину мужчина полностью признал.

- Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU