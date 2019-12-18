2019-12-18T15:05:05+03:00
Общество

На севере Волгограда восстанавливают обратную систему подачи горячей воды

«Концессии теплоснабжения» строят для этого новый трубопровод
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Тракторозаводском районе Волгограда «Концессии теплоснабжения»восстанавливают обратную систему горячей воды. Для этого строят отдельный трубопровод, который уже до Нового года переведет на эту систему еще 40 многоэтажек.

- Общая протяженность нового трубопровода составит 10 километров. Также уже установлены два циркуляционных насоса, - уточняют на предприятии. - Остальные дома смогут перейти на обратную циркуляцию до конца отопительного сезона 2020 года.

Что изменится для потребителей? Во-первых, отпадет необходимость сливать воду с крана, чтобы она нагрелась до нужной температуры. Во-вторых, новый трубопровод из гибких полимерных материалов увеличит срок службы сети до 40 лет.

- Немаловажно, что в период строительства трубопроводов горячее водоснабжение жилых домов осуществляется в штатном режиме, по действующим сетям, - отмечают в «Концессии теплоснабжения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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