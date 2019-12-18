2019-12-18T14:51:55+03:00
Общество

Все больше волгоградцев получают субсидии на оплату ЖКХ

В 2019 году коммуналка оказалась не по карману почти 73 тысячам семей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Не в состоянии платить за квартиру более 72 тысяч семей. Фото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВАНе в состоянии платить за квартиру более 72 тысяч семей. Фото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВА
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Тарифы на коммунальные услуги, капремонт, содержание и ремонт жилья стабильно растут каждый год. Вот только положение волгоградцев далеко не столь стабильно и радужно. Почти 73 тысячи семей Волгоградской области получают субсидии по оплате жилья и коммуналки. Право на помощь государства получают те, у кого платежи за ЖКХ съедают более 22% семейного бюджета.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, количество семей, получающих субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, растет каждый год. Если в январе – сентябре 2018 года таких было 71 119 семей, то за этот же период 2019 года пришли в соцзащиту уже 72 тысячи 773 семьи.

В семье в среднем три человека, получается, что почти каждый десятый житель региона не в состоянии платить за коммуналку.

Начисляют субсидию исходя из нормативов. За прошедший год размер субсидии также подрос – на целых сто рублей и 60 копеек. В среднем каждая семья получает 1276,6 рубля.

В следующем году коммуналка снова подрастет – с 1 июля 2020 газ, вода, тепло, электричество будут обходиться на 3 – 5% дороже. Вырастет для волгоградцев с 1 января и минимальный взнос на капремонт. Так что субсидии и число их получателей тоже продолжат расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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