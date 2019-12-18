В Волгограде вспыхнул пожар на заводе «Баррикады»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-18T13:11:59+03:00

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К ржаво-красному облаку жители Волгограда уже, можно сказать, привыкли. Знают: чадит «Красный Октябрь». А вот когда жители увидели огромные клубы черного едкого дыма над заводом «Баррикады», испугались не на шутку (все-таки завод работает на оборонный комплекс страны). На территории предприятия действительно вспыхнул пожар. Загорелась трансформаторная подстанция.

- Сегодня, 18 декабря, примерно в полдень, на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на территории завода в Краснооктябрьском районе Волгограда. К месту ЧП тут же были направлены пожарно-спасательные подразделения. На месте выяснилось, что горит масло. В 13.45 возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К ликвидации пожара привлекались 12 единиц техники и 33 человека личного состава, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар потушили, но на восстановление подстанции теперь уйдет время. А пока жители поселка Нижние Баррикады в Волгограде остались без электричества и без горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU