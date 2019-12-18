В 2020-м в Волгоградской области отремонтируют 230 километров дорог

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-18T11:32:03+03:00

К работам приступят весной, как только потеплеет

Изменить размер текста: A A

В следующем - 2020-м - году в Волгограде и области обещают отремонтировать десятки улиц и трасс - общей протяженностью 230 километров. В частности, в список на ремонт попали участки автодорог: «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград», «Иловля – Ольховка – Камышин», «Быково – Кайсацкий – Эльтон – Отгонный», «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», «Михайловка – Серафимович – Суровикино» и другие.

- К ремонтным работам на этих трассах приступят, как только наступят благоприятные погодные условия, - говорят в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. - На этих участках отремонтируют более 176 километров пути.

В Волгограде в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в планах обновить 43 километра городских улиц.

Так, в Ворошиловском районе отремонтируют - Ковровскую, Баррикадную, Елисеева;

в Советском - улицы Чебышева, Засекина, Песчанокопскую;

в Кировском - улицы Минина, Армавирскую, Писемского и ряд проездов в частном секторе;

в Красноармейском - улицы Вучетича, Мачтозаводскую, Бахтурова, Героев Малой Земли и другие.

А еще в 2020-м построят четырехполосную магистраль по улице Электролесовской - от улицы Автомобилистов до примыкания к проезду у ТРК «Акварель». Подготовка уже идет полным ходом.

Продолжат ремонтировать улицы и в Волжском. Там в 2020-м приведут в порядок улицы Мира, Молодежной, Маркса, Коммунистической, 40 лет Победы, Химиков, Мечникова.

В администрации области подчеркивают, что в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в 2020 году также планируют установить ряд светофоров на пешеходных переходах на региональных и межмуниципальных автодорогах, установить барьерные ограждения, освещение, ликвидировать очаги аварийности, привести в порядок подъездные пути к сельским населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU