2019-12-18T10:23:26+03:00
Общество

К Пасхе на главный купол собора Александра Невского установят крест

В сквере возле храма залили фундамент под сухой фонтан
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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На соборе Александра Невского уже отблескивает на солнце позолотой главный купол - нижний ярус строители уже смонтировали, сейчас принялись за верхний. До Нового года главный купол должен быть полностью готов, чтобы зимой приступить к росписи внутреннего убранства храма. Об этом сегодня на стройплощадке говорили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

- Мы с опережением графика обеспечиваем тепловой контур, все инженерные системы подключены — ничто не препятствует проводить здесь работы в зимний период, - отметил глава региона.

Осмотрели и площадку вокруг храма - здесь уже приступили к обустройству сквера. Уже заложен фундамент под сухой 12-струйный фонтан, формируются прогулочные и другие зоны. Обещают, что в сквере будет много зелени, скамеек, амфитеатр, общедоступный Wi-Fi и красочные клумбы - в общем, комфортная и современная зона отдыха. Сдать парк планируют в 2021 году вместе с Собором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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