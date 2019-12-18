СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-18T09:29:01+03:00

Виновник аварии не пострадал, а вот автоледи из "Сузуки" увезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки, 17 декабря, в Волгоградской области произошло 8 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых девять человек получили травмы. В числе этих аварий - тройное ДТП в Центральном районе Волгограда, которое спровоцировал астраханец на иномарке. Случилось это на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражской.

- 23-летний житель Астраханской области на «Мазде 6» ехал по проспекту Ленина в сторону улицы7-й Гвардейской, и, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На беду на его пути оказалась «Сузуки Гранд Витара», за рулем которой была 62-летняя женщина. От удара «Судзуки» отбросило на автомашину «Форд Фокус» под управлением 45-летнего водителя, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/750311" frameborder="0"></iframe> В Волгограде астраханец спровоцировал тройное ДТП.Видео ГКУ ВО "Безопасный регион"

Сам виновник ДТП не пострадал, а вот женщину-водителя увезли в больницу с ушибами и травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU