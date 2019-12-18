В поселке под Волгоградом сгорело 180 тонн сена

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-18T08:41:00+03:00

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Декабрь в этом году выдался бесснежным, мокрым и теплым. Но, несмотря на сырую погоду, пожары в Волгоградской области полыхают ежедневно. То баня сгорела, то пристройка. А сегодня, 18 декабря, волгоградские спасатели всю ночь тушили сено. Сначала сообщение о пожаре поступило из хутора Шебалино Октябрьского района. Там сгорели Нива ВАЗ-2121 и 8 тонн сена, которые были рядом. По данным ГУ МЧС по региону, предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

А в 03.20 на пульт диспетчера поступило тревожное сообщение из посёлка Катричев Быковского района Волгоградской области. Там также вспыхнули снопы с сеном. Правда, на этот раз загорелась не просто скирда, а огромные запасы, которые фермер заготовил на зиму. Почти час - до 04.15 утра пожарные расчеты пытались потушить пламя, но это же солома, которая вспыхивает и сгорает мгновенно.

- В общей сложности сгорело 180 тонн сена, - подбивают печальные итоги пожара в ведомстве.

От чего загорелось сено и кто виноват, теперь установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU