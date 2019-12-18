2019-12-18T08:41:00+03:00
Происшествия

В поселке под Волгоградом сгорело 180 тонн сена

Спасатели больше часа тушили пожар
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Декабрь в этом году выдался бесснежным, мокрым и теплым. Но, несмотря на сырую погоду, пожары в Волгоградской области полыхают ежедневно. То баня сгорела, то пристройка. А сегодня, 18 декабря, волгоградские спасатели всю ночь тушили сено. Сначала сообщение о пожаре поступило из хутора Шебалино Октябрьского района. Там сгорели Нива ВАЗ-2121 и 8 тонн сена, которые были рядом. По данным ГУ МЧС по региону, предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

А в 03.20 на пульт диспетчера поступило тревожное сообщение из посёлка Катричев Быковского района Волгоградской области. Там также вспыхнули снопы с сеном. Правда, на этот раз загорелась не просто скирда, а огромные запасы, которые фермер заготовил на зиму. Почти час - до 04.15 утра пожарные расчеты пытались потушить пламя, но это же солома, которая вспыхивает и сгорает мгновенно.

- В общей сложности сгорело 180 тонн сена, - подбивают печальные итоги пожара в ведомстве.

От чего загорелось сено и кто виноват, теперь установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мангалы и беседки: 35 тысяч волгоградцев отдохнули в Волго-Ахтубинской пойме
В Волгоградской области работает почти триста турагентств
На карантин по гриппу закрыли классы в 13 школах Волгограда
Волгоградцу за аферы с ОСАГО грозит десять лет колонии
В Астраханской области 31 декабря также объявили выходным днем
Мэрия Волгограда: жители Нижних Баррикад уже со водой и теплом
Волгоградцы стали меньше жаловаться на вывоз мусора
Экс-глава волгоградского Росприроднадзора, судившийся с учительницей, возглавил астраханскую администрацию
В Волгограде инспектора Росрыболовства за взятку отправили в колонию на три года
Волгоградцы, перенесшие инфаркт или инсульт, будут получать лекарства в больницах бесплатно
В Волгограде ростовчанину за сбыт наркотиков грозит пожизненное заключение
На севере Волгограда восстанавливают обратную систему подачи горячей воды
Все больше волгоградцев получают субсидии на оплату ЖКХ
В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днем
В Волгограде вспыхнул пожар на заводе «Баррикады»
В 2020-м в Волгоградской области отремонтируют 230 километров дорог
К Пасхе на главный купол собора Александра Невского установят крест
В Волгограде астраханец спровоцировал тройное ДТП
«Проклятый» перекресток: в Волгограде на Комсомольской иномарка протаранила маршрутку
В поселке под Волгоградом сгорело 180 тонн сена
В Астрахани под лед провалились трое подростков
Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку
В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей
На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей