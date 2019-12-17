В Астрахани под лед провалились трое подростков

17 Дек. 20:32 2019-12-17T20:32:41+03:00

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Едва похолодало, астраханские спасатели не перестают напоминать о том, что ни в коем случае нельзя выходить на тонкий лед. Но, несмотря, на призывы и просьбы инциденты происходят чуть ли не ежедневно. Сегодня, 17 декабря провалились под лед трое подростков.

- Сообщение о том, что в Трусовском районе Астрахани на ерике Солянка под лёд провалились дети, поступило к нам в 16.25, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГКУ «Волгоспас». - На место незамедлительно выехали спасатели службы спасения, пожарный расчёт ПЧ-5 ГКУ “Волгоспас”, полиция, бригада скорой медицинской помощи.

Позвонила в службы женщина, которая живет в доме на берегу. Она услышала крики о помощи, выглянула в окно и увидела шокирующую картину - в ледяной воде кто-то барахтается.

Вместе с соседкой они бросились к ерику. Оказалось, что под лед провалились три подростка - мальчишкам по 13-14 лет. Пока женщины пытались помочь ребятам с берега и звонили спасателям, на помощь примчался мужчина. Он без промедления прыгнул в воду и стал выталкивать мальчишек.

Когда спасатели прибыли к месту ЧП одного подростка астраханец уже спас. Но двое вместе с ним уже синели в воде. Ребят спасли: подростков и мужчину достали спасатели и передали медикам.

- Благодаря не равнодушным жителям трагедии удалось избежать. Хочется сказать слова благодарности Анне Емельшиной и Виктору Туканову, благодаря которым дети остались живы. От их первоначальных оперативных действий зависела дальнейшая работа профессионалов. А общий результат – спасённые детские жизни. И надеемся, что это станет им уроком, - говорится в сообщении МЧС по Астраханской области.

И еще раз спасатели обращаются к астраханцам:

если вы увидели детей, находящихся на льду, не оставайтесь равнодушными и безучастными, примите меры для того, чтобы дети покинули лёд. Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра. Запретите детям выходить на лед!

ИСТОЧНИК KP.RU