2019-12-17T19:25:31+03:00
Происшествия

Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку

Молодая пара украла у женщины клатч с деньгами и паспортом [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Если вы знаете этих злоумышленников, сообщите в полицию.Если вы знаете этих злоумышленников, сообщите в полицию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Полиция Волгограда обращается к горожанам с просьбой помочь им разыскать пару воришек, которые обокрали несчастную пенсионерку. Они забрали у 78-летней волгоградки сумку-клатч, в которой были деньги - 6 тысяч рублей и паспорт, а еще две флэш-карты.

Это произошло 10 декабря. Пожилая волгоградка пришла в салон сотовой связи, с собой у нее был рюкзак, а в нем маленький клатч с ценными вещами. Пока женщина беседовала с сотрудником офиса сумочка и исчезла. Когда спохватилась, воришек уже и след простыл.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили, что кража - дело рук молодой пары (мужчины и женщины). Их объявили в розыск. И просят волгоградцев, кому хоть что-либо известно об этих злоумышленниках, сообщить информацию в полицию по телефонам: (8442) 93-75-44- дежурная часть отдела полиции № 4 (Центральный район) Управления МВД России по городу Волгограду или 02.

В Волгограде разыскивают пару воришек, обокравших пенсионерку.

Приметы разыскиваемых:

- мужчина, на вид 25-30 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные средней длины. Был одет: в брюки черного цвета, черную куртку. На голове темная шапка, на ногах обувь темного цвета. При себе имел сумку через плечо небольшого размера;

- женщина, на вид 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые до плеч. Была одета в брюки черного цвета, куртку болотного цвета до пояса. На голове шапка серого цвета, светлый шарф. На ногах сапоги средней длины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку
В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей
На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей
В Волгограде назначили нового главного патологоанатома
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Волжском на новогодние праздники изменится расписание автобусов
В грантовом конкурсе «Помогать просто» победили семь волгоградских проектов
Волгоградца, укравшего у знакомых 82 тысячи евро, поймали в Польше
Тяп-ляп и готово: волгоградец по контракту на 5,5 миллиона рублей отремонтировал дорогу на 400 тысяч
Ворошиловский район снова остался без тепла
Новый год 2020 в Волжском: программа праздника
Астраханская прокуратура признала ежемесячную компенсацию депутатам в 58 тысяч незаконной
В Волгограде два юноши угнали машину и ограбили троих людей за ночь
В Волгограде хотят проводить фестиваль молодежи и студентов
Трассу Волгоград-Астрахань передадут в федеральную собственность
В Астрахани 19-летний парень утонул в Волге после вечеринки в кафе
Волгоградец отсудил 750 тысяч за бракованную мебель
Разбил стекло машины и выбрался на ходу: в Астрахани судят похитителей мужчины
Учителю года Ларисе Арачашвили подарили квартиру за победу
Метлобол и снежный боулинг ждут волгоградцев на Рождество
В Волгограде азербайджанец на «Приоре» нагонял 500 штрафов
В Советском районе Волгограда построят новую дорогу
Волжанин избивал мать, чтобы та взяла ему кредит на золотую цепочку