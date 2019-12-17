Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку
Полиция Волгограда обращается к горожанам с просьбой помочь им разыскать пару воришек, которые обокрали несчастную пенсионерку. Они забрали у 78-летней волгоградки сумку-клатч, в которой были деньги - 6 тысяч рублей и паспорт, а еще две флэш-карты.
Это произошло 10 декабря. Пожилая волгоградка пришла в салон сотовой связи, с собой у нее был рюкзак, а в нем маленький клатч с ценными вещами. Пока женщина беседовала с сотрудником офиса сумочка и исчезла. Когда спохватилась, воришек уже и след простыл.
Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили, что кража - дело рук молодой пары (мужчины и женщины). Их объявили в розыск. И просят волгоградцев, кому хоть что-либо известно об этих злоумышленниках, сообщить информацию в полицию по телефонам: (8442) 93-75-44- дежурная часть отдела полиции № 4 (Центральный район) Управления МВД России по городу Волгограду или 02.
В Волгограде разыскивают пару воришек, обокравших пенсионерку.
Приметы разыскиваемых:
- мужчина, на вид 25-30 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные средней длины. Был одет: в брюки черного цвета, черную куртку. На голове темная шапка, на ногах обувь темного цвета. При себе имел сумку через плечо небольшого размера;
- женщина, на вид 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые до плеч. Была одета в брюки черного цвета, куртку болотного цвета до пояса. На голове шапка серого цвета, светлый шарф. На ногах сапоги средней длины.
ИСТОЧНИК KP.RU