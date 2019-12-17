В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-17T19:00:04+03:00

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В Астрахани отправили на скамью подсудимых техника Володарской ремонтно-эксплуатационной службы акционерного общества «Газпром газораспределение Астрахань». Женщина украла у предприятия более 800 тысяч рублей.

Украла такую сумму женщина не сразу. Как установили следователи, она присваивала себе деньги, которые астраханцы платили за услуги по первичной установке газового оборудования и всей системы газового потребления. А техник эти деньги не перечисляла на счет предприятия, а забирала себе.

Следователи завели на нее уголовное дело по статье «Присвоение, в крупном размере». Сегодня, 17 декабря, прокуратура Астраханской области утвердила ей обвинительное заключение.

-Кстати, эта астраханка еще и является действующим членом территориальной избирательной комиссии Володарского района Астраханской области, - уточняют в ведомстве.

Уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU