В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей
В Астрахани отправили на скамью подсудимых техника Володарской ремонтно-эксплуатационной службы акционерного общества «Газпром газораспределение Астрахань». Женщина украла у предприятия более 800 тысяч рублей.
Украла такую сумму женщина не сразу. Как установили следователи, она присваивала себе деньги, которые астраханцы платили за услуги по первичной установке газового оборудования и всей системы газового потребления. А техник эти деньги не перечисляла на счет предприятия, а забирала себе.
Следователи завели на нее уголовное дело по статье «Присвоение, в крупном размере». Сегодня, 17 декабря, прокуратура Астраханской области утвердила ей обвинительное заключение.
-Кстати, эта астраханка еще и является действующим членом территориальной избирательной комиссии Володарского района Астраханской области, - уточняют в ведомстве.
Уголовное дело передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU