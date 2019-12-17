На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:52 2019-12-17T18:52:41+03:00

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В 2020-м году на поддержку АПК и комплексное развитие сельских территорий выделят дополнительно 1,1 миллиарда рублей. Деньги область планирует получить в казну за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

- На 307,8 миллионов рублей увеличат расходы на развитие сельского хозяйства. В частности, на поддержку растениеводческой и животноводческой отраслей, мероприятия по обводнению, на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации, - уточняют в Волгоградской облдуме. - Дополнительно 852,4 миллионов рублей направят на программу «Комплексное развитие сельских территорий». За эти деньги будут строить в селах новые дороги, детсады, обновлять больницы и школы, а также на коммунальную инфраструктуру.

Всего в областном бюджете 2020 года на поддержку АПК и комплексное развитие сельских территорий заложено более 4,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU