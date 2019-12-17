2019-12-17T18:52:41+03:00
Общество

На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей

Средства пойдут на поддержку фермеров и развитие сельских территорий
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2020-м году на поддержку АПК и комплексное развитие сельских территорий выделят дополнительно 1,1 миллиарда рублей. Деньги область планирует получить в казну за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

- На 307,8 миллионов рублей увеличат расходы на развитие сельского хозяйства. В частности, на поддержку растениеводческой и животноводческой отраслей, мероприятия по обводнению, на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации, - уточняют в Волгоградской облдуме. - Дополнительно 852,4 миллионов рублей направят на программу «Комплексное развитие сельских территорий». За эти деньги будут строить в селах новые дороги, детсады, обновлять больницы и школы, а также на коммунальную инфраструктуру.

Всего в областном бюджете 2020 года на поддержку АПК и комплексное развитие сельских территорий заложено более 4,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку
В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей
На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей
В Волгограде назначили нового главного патологоанатома
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Волжском на новогодние праздники изменится расписание автобусов
В грантовом конкурсе «Помогать просто» победили семь волгоградских проектов
Волгоградца, укравшего у знакомых 82 тысячи евро, поймали в Польше
Тяп-ляп и готово: волгоградец по контракту на 5,5 миллиона рублей отремонтировал дорогу на 400 тысяч
Ворошиловский район снова остался без тепла
Новый год 2020 в Волжском: программа праздника
Астраханская прокуратура признала ежемесячную компенсацию депутатам в 58 тысяч незаконной
В Волгограде два юноши угнали машину и ограбили троих людей за ночь
В Волгограде хотят проводить фестиваль молодежи и студентов
Трассу Волгоград-Астрахань передадут в федеральную собственность
В Астрахани 19-летний парень утонул в Волге после вечеринки в кафе
Волгоградец отсудил 750 тысяч за бракованную мебель
Разбил стекло машины и выбрался на ходу: в Астрахани судят похитителей мужчины
Учителю года Ларисе Арачашвили подарили квартиру за победу
Метлобол и снежный боулинг ждут волгоградцев на Рождество
В Волгограде азербайджанец на «Приоре» нагонял 500 штрафов
В Советском районе Волгограда построят новую дорогу
Волжанин избивал мать, чтобы та взяла ему кредит на золотую цепочку