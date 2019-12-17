2019-12-17T18:02:54+03:00
Общество

В Волгограде назначили нового главного патологоанатома

Областное бюро возглавил Андрей Поплавский
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Андрей Поплавский - кандидат медицинских наук. Фото с сайта облздрава.Андрей Поплавский - кандидат медицинских наук. Фото с сайта облздрава.
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После жутких историй с подменой органов умершим и ареста главного патологоанатома региона, Волгоградское патологоанатомическое бюро оставалось практически без руководителя. И только сегодня, 17 декабря, назначен новый главврач. Им стал кандидат медицинских наук Андрей Поплавский.

Что известно об этом человеке? Поплавский окончил волгоградскую медакадемию, а после академию МВД по специальности юриспруденция. Был заведующим Волжского судебно-медицинского отделения Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. С 2004 по 2011 годы преподавал медицинское право на кафедре философии, биоэтики и права Волгоградского государственного медицинского университета. Входит в состав профсоюзного комитета ГБУЗ "ВОСМЭ".

Имеет высшую категорию по специальности «судебно-медицинская экспертиза». Трудовой стаж Андрея Поплавского в области судебно-медицинской экспертизы насчитывает более 20 лет.

Напомним, бывший главврач Вадим Колченко превратил патологоанатомическое бюро в какую-то мафиозную группировку. Доказано, что санитары оказывали платные услуги, которых нет в Уставе, а главврач закрывал на это глаза за «откаты», которые они ему приносили. На данный момент уголовное дело рассматривается в суде, вердикт еще не вынесен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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