В Волжском на новогодние праздники изменится расписание автобусов

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-17T17:09:45+03:00

«Праздничный график» будет действовать с 1 по 8 января 2020 года

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Новогодние праздники - не только шум, веселье, елка и салат оливье, это еще и дни, когда меняется привычный ритм жизни в городах - оперативные службы переходят на усиленный режим работы, и даже транспорт меняет график. В мэрии Волжского уже объявили о том, что с 1 по 8 января автобусы будут ездить по «праздничному» расписанию.

Так, по данным комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского автобусы будут ездить в новогодние праздничные дни по следующему графику:

№5 (37 мкр. – завод Макарова») - без изменений

№ 24 («37 мкр. – ЖДВ») - без изменений, по расписанию выходных дней

№ 14 - с 37 мкр: 5-30, 6-00, 6-30, 6-56, 7-04, 7-12 – далее по расписанию выходных дней, с гипермаркета «Магнит»: 6-10, 6-40, 7-10, 7-36, 7-44 – далее по расписанию выходных дней

№1 - с 32 мкр: 8-24, 8-42, 9-00, 9-09, 9-18 – далее по расписанию выходных дней, с ЖДВ: 9-00, 9-18, 9-36, 9-45, 9-54 – далее по расписанию выходных дней

№2 - с поселка Рабочий: 9-32, 10-12, 10-52 - далее по расписанию выходных дней, с острова Зеленый: 10-13, 10-53, 11-33 - далее по расписанию выходных дней

№2у - с 37 мкр: 8-00, 8-15, 8-30, 8-40, 8-50 - далее по расписанию выходных дней, с гипермаркета «Магнит»: 8-37, 8-47, 8-57, 9-07, 9-17 - далее по расписанию выходных дней

№ 4 - с «Парка»: 6-00, 7-15, 8-31, 9-00, 10-16 – далее по расписанию, с с/о «Цветущий сад»: 6-38, 7-54, 9-22, 9-42, 10-53 – далее по расписанию

№ 11 - с 32 мкр: 8-00, 10-00, 13-00, 15-40, с поселка Краснооктябрьский: 9-00, 11-13, 14-00, 16-40

№ 27 - с 37 мкр: 8-40, 10-03, 15-45, 17-08, с площади Ленина: 8-02, 9-15, 10-38, 15-10, 16-20, 17-43

№ 34 - с ЛПК: 6-00, 7-14, 7-55, 9-01, 9-49, 10-19 – далее по расписанию выходных дней, с ЖДВ: 6-21, 7-03, 8-09, 8-57, 9-27, 9-57, 10-27 – далее по расписанию выходных дней

Со 2 по 8 января 2020 года маршруты работают по расписаниям выходных дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU