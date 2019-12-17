2019-12-17T16:49:13+03:00
Общество

В грантовом конкурсе «Помогать просто» победили семь волгоградских проектов

Общая сумма грантов составит более 330 тысяч рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 миллиона рублей. При этом свыше 330 тысяч рублей отправится в Волгоградскую область - в этом году среди победителей семь проектов из региона.

Волгоградские проекты ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также обучение волонтеров. Среди победителей - проект вовлечения волонтеров в деятельность по организации досуга и развивающих занятий для детей с онкологическими - гематологическими заболеваниями. В рамках этого проекта добровольцы разработают методические пособия в виде тактильных книг с использованием разного вида тканей и природных материалов, а также проведут занятия для ребят, находящихся на длительном лечении.

На базе подростково-молодежного клуба «Луч» волонтеры из поискового отряда «Волга» создадут уникальный зал воинской славы. Все экспонаты и интерактивные экспозиции они сделают своими руками.

Специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Красноармейском районе организуют школу волонтерского мастерства «Доброволец однажды - доброволец навсегда». «Трудные подростки» встретятся с волонтерами разных направлений и высадят аллею добра, организуют экскурсии в музей и уберут территорию у памятника воинам Великой Отечественной войны.

Проект студентов физкультурной академии «Я - Олимпиец!» поможет детям с ограниченными возможностями здоровья проникнуться олимпийским движением. Для ребят проведут занятия по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, хоккею на траве, теннису, встречи с олимпийскими и параолимпийскими чемпионами. А финалом станет «Безграничный олимпийский фестиваль».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку
В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей
На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей
В Волгограде назначили нового главного патологоанатома
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Волжском на новогодние праздники изменится расписание автобусов
В грантовом конкурсе «Помогать просто» победили семь волгоградских проектов
Волгоградца, укравшего у знакомых 82 тысячи евро, поймали в Польше
Тяп-ляп и готово: волгоградец по контракту на 5,5 миллиона рублей отремонтировал дорогу на 400 тысяч
Ворошиловский район снова остался без тепла
Новый год 2020 в Волжском: программа праздника
Астраханская прокуратура признала ежемесячную компенсацию депутатам в 58 тысяч незаконной
В Волгограде два юноши угнали машину и ограбили троих людей за ночь
В Волгограде хотят проводить фестиваль молодежи и студентов
Трассу Волгоград-Астрахань передадут в федеральную собственность
В Астрахани 19-летний парень утонул в Волге после вечеринки в кафе
Волгоградец отсудил 750 тысяч за бракованную мебель
Разбил стекло машины и выбрался на ходу: в Астрахани судят похитителей мужчины
Учителю года Ларисе Арачашвили подарили квартиру за победу
Метлобол и снежный боулинг ждут волгоградцев на Рождество
В Волгограде азербайджанец на «Приоре» нагонял 500 штрафов
В Советском районе Волгограда построят новую дорогу
Волжанин избивал мать, чтобы та взяла ему кредит на золотую цепочку