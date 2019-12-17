В грантовом конкурсе «Помогать просто» победили семь волгоградских проектов
РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 миллиона рублей. При этом свыше 330 тысяч рублей отправится в Волгоградскую область - в этом году среди победителей семь проектов из региона.
Волгоградские проекты ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также обучение волонтеров. Среди победителей - проект вовлечения волонтеров в деятельность по организации досуга и развивающих занятий для детей с онкологическими - гематологическими заболеваниями. В рамках этого проекта добровольцы разработают методические пособия в виде тактильных книг с использованием разного вида тканей и природных материалов, а также проведут занятия для ребят, находящихся на длительном лечении.
На базе подростково-молодежного клуба «Луч» волонтеры из поискового отряда «Волга» создадут уникальный зал воинской славы. Все экспонаты и интерактивные экспозиции они сделают своими руками.
Специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Красноармейском районе организуют школу волонтерского мастерства «Доброволец однажды - доброволец навсегда». «Трудные подростки» встретятся с волонтерами разных направлений и высадят аллею добра, организуют экскурсии в музей и уберут территорию у памятника воинам Великой Отечественной войны.
Проект студентов физкультурной академии «Я - Олимпиец!» поможет детям с ограниченными возможностями здоровья проникнуться олимпийским движением. Для ребят проведут занятия по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, хоккею на траве, теннису, встречи с олимпийскими и параолимпийскими чемпионами. А финалом станет «Безграничный олимпийский фестиваль».
ИСТОЧНИК KP.RU