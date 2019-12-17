В грантовом конкурсе «Помогать просто» победили семь волгоградских проектов

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-17T16:49:13+03:00

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РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 миллиона рублей. При этом свыше 330 тысяч рублей отправится в Волгоградскую область - в этом году среди победителей семь проектов из региона.

Волгоградские проекты ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также обучение волонтеров. Среди победителей - проект вовлечения волонтеров в деятельность по организации досуга и развивающих занятий для детей с онкологическими - гематологическими заболеваниями. В рамках этого проекта добровольцы разработают методические пособия в виде тактильных книг с использованием разного вида тканей и природных материалов, а также проведут занятия для ребят, находящихся на длительном лечении.

На базе подростково-молодежного клуба «Луч» волонтеры из поискового отряда «Волга» создадут уникальный зал воинской славы. Все экспонаты и интерактивные экспозиции они сделают своими руками.

Специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Красноармейском районе организуют школу волонтерского мастерства «Доброволец однажды - доброволец навсегда». «Трудные подростки» встретятся с волонтерами разных направлений и высадят аллею добра, организуют экскурсии в музей и уберут территорию у памятника воинам Великой Отечественной войны.

Проект студентов физкультурной академии «Я - Олимпиец!» поможет детям с ограниченными возможностями здоровья проникнуться олимпийским движением. Для ребят проведут занятия по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, хоккею на траве, теннису, встречи с олимпийскими и параолимпийскими чемпионами. А финалом станет «Безграничный олимпийский фестиваль».

ИСТОЧНИК KP.RU