2019-12-17T16:38:11+03:00
Происшествия

Волгоградца, укравшего у знакомых 82 тысячи евро, поймали в Польше

Мужчину уже привезли в Волгоград и осудили на 4 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина присвоил почти 6 миллионов рублей, теперь за все ответит.Мужчина присвоил почти 6 миллионов рублей, теперь за все ответит.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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46-летний житель Михайловки Волгоградской области три года бегал от полиции, но от правосудия не скрыться, поэтому он все равно попал на скамью подсудимых. А виновен он в том, что украл у знакомых деньги. Ни много, ни мало - 82,5 тысяч евро (более 5,7 миллионов рублей).

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, началось все с того, что мужчина пообещал своему знакомому пригнать грузовик с прицепом из Германии. Друг поверил мошеннику и в течение трех месяцев (с декабря 2012 года по март 2013 года) перечислил ему 82,5 тысячи евро. Но ни грузовика, ни друга, ни денег так и не увидел.

- Три года - с ноября 2016 года по июнь 2019 года - полиция искала афериста. Его объявили в международный розыск, и только 21 июня 2019 года его задержали в Польше, после чего его экстрадировали в Российскую Федерацию, - добавляют в прокуратуре. - Свою вину мужчина не признал. Но суд, изучив собранные сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области факты и улики, признал волгоградца виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. И приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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